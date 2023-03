MOVIOLA – Spezia-Inter, corretti i rigori nel finale: Dumfries protagonista (Di venerdì 10 marzo 2023) finale infuocato allo stadio Picco di La Spezia. Nel match tra Spezia e Inter, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi si gettano alla disperata per acciuffare quantomeno il pareggio e ci riescono con Dumfries che viene calciato nelle parti bassi. Per l’arbitro Marinelli nessun dubbio, è calcio di rigore. Dal dischetto va Lukaku e fa 1-1. Ma due minuti più tardi, nell’altra area di rigore, Dumfries spinge Kovalenko e Marinelli fischia di nuovo rigore. Stavolta è Nzola a non sbagliare nonostante Handanovic avesse intuito. Entrambi gli Interventi sono negligenti, giusto fischiare rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023)infuocato allo stadio Picco di La. Nel match tra, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi si gettano alla disperata per acciuffare quantomeno il pareggio e ci riescono conche viene calciato nelle parti bassi. Per l’arbitro Marinelli nessun dubbio, è calcio di rigore. Dal dischetto va Lukaku e fa 1-1. Ma due minuti più tardi, nell’altra area di rigore,spinge Kovalenko e Marinelli fischia di nuovo rigore. Stavolta è Nzola a non sbagliare nonostante Handanovic avesse intuito. Entrambi gliventi sono negligenti, giusto fischiare rigore. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : MOVIOLA - Finale infuocato di #SpeziaInter, corretti entrambi i rigori: due interventi negligenti, #Marinelli vede… - infoitsport : Moviola Spezia-Inter: Caldara su Gosens, rigore per i nerazzurri - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaInter, fallo di #Caldara su #DAmbrosio: #Marinelli fischia rigore al Var. #LautaroMartinez si fa i… - AntonioTisi : Dalle 20.40, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. Anticipi di #calcio, la @SerieA: Spezia-Int… - Spezia_1906 : La moviola di #SpeziaVerona: ok #Doveri, non c'è rigore sul contatto #Gyasi-#Perilli -