Mourinho, squalifica confermata e niente derby sulla panchina della Roma (Di venerdì 10 marzo 2023) squalifica confermata e niente derby sulla panchina della Roma per José Mourinho . Sentenza a sorpresa da parte della Corte d'Appello che oggi si è pronunciata sul caso Serra - Mourinho, avvenuto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023)per José. Sentenza a sorpresa da parteCorte d'Appello che oggi si è pronunciata sul caso Serra -, avvenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - tuttosport : La Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le 2 giornate di squalifica inflitte a… - SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - R4BB3R : RT @capuanogio: #Mourinho salterà le partite contro #Sassuolo e #Lazio: confermata la squalifica per 2 giornate dopo lo scontro con #Serra - fabio_giavarini : RT @enzomarangio: Confermate le due giornate di squalifica a #Mourinho. Ci hanno pensato il tempo di farlo stare regolarmente in panchina c… -