Mourinho - Serra, oggi si decide sulle 2 giornate di squalifica. Ecco tutte le tappe (Di venerdì 10 marzo 2023) I nodi stanno per venire al pettine. A stabilire se a sbagliare sia stato José Mourinho o di Marco Serra spetta alla Procura Federale e alla Corte sportiva d'appello. oggi infatti è atteso l'esito del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) I nodi stanno per venire al pettine. A stabilire se a sbagliare sia stato Joséo di Marcospetta alla Procura Federale e alla Corte sportiva d'appello.infatti è atteso l'esito del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite con #Mourinho, la Procura #Figc comunica al quarto uomo Marco #Serra il suo deferimento per violazione arti… - capuanogio : La Procura #Figc ha chiesto il deferimento per l’arbitro #Serra dopo la chiusura dell’indagine sullo scontro con #Mourinho in #CremoneseRoma - sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - sportli26181512 : Mourinho-Serra, oggi si decide sulle 2 giornate di squalifica. Ecco tutte le tappe: Mourinho-Serra, oggi si decide… - Gazzetta_it : Mourinho-Serra, oggi la sentenza sulle 2 giornate di squalifica al tecnico. Ecco tutte le tappe -