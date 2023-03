Mourinho, nessuna indulgenza: confermata la squalifica per due giornate. E salterà il derby (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’espulsione rimediata allo Zini contro la Cremonese e la sospensiva ottenuta in attesa che venisse fatta chiarezza sull’accaduto che gli ha permesso di andare in panchina contro la Juventus, la Corte d’appello federale ha confermato le due giornate di squalifica per José Mourinho. Il tecnico della Roma, dunque, salterà i prossimi impegni di campionato contro Sassuolo e Lazio. Il tecnico portoghese è stato ascoltato oggi, venerdì 10 marzo, nell’audizione di appello, ma non è riuscito ad evitare la conferma della squalifica inflitta dal giudice sportivo dopo i fatti di Cremona. Un match al termine del quale Mourinho, in conferenza stampa, aveva accusato il quarto uomo Marco Serra di avergli rivolto frasi offensive, tanto da non escludere di procedere per vie legali. Lo stesso Serra ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’espulsione rimediata allo Zini contro la Cremonese e la sospensiva ottenuta in attesa che venisse fatta chiarezza sull’accaduto che gli ha permesso di andare in panchina contro la Juventus, la Corte d’appello federale ha confermato le duediper José. Il tecnico della Roma, dunque,i prossimi impegni di campionato contro Sassuolo e Lazio. Il tecnico portoghese è stato ascoltato oggi, venerdì 10 marzo, nell’audizione di appello, ma non è riuscito ad evitare la conferma dellainflitta dal giudice sportivo dopo i fatti di Cremona. Un match al termine del quale, in conferenza stampa, aveva accusato il quarto uomo Marco Serra di avergli rivolto frasi offensive, tanto da non escludere di procedere per vie legali. Lo stesso Serra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASgrulletti : Sopra: #Sarri fa il dito medio e il quarto uomo lo ignora. Nessuna sanzione. Sotto: #Mourinho reagisce a offese del… - nomeutente196 : Il sistema calcio per difendersi e pur di non ammettere l’errore, persevera. Questo è un comportamento semplicement… - G_bOrtz : @ilbiancio90 Parole di mio zio: 'se nessuna grande squadra lo cerca significa che è scarso'. Eja, fidati. Lo stesso… - ElifaniAndrea : @solorobabuona Qual è il senso? Godiamoci Mou e costruiamo qualcosa, la stagione dell'allenatore per 2 anni è finit… - paoloangeloRF : Infinita Cremo-Roma, Serra: 'Nessuna offesa a Mourinho' -