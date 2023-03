Mourinho, la Corte sportiva d’appello conferma le due giornate di squalifica (Di venerdì 10 marzo 2023) La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al suo allenatore, José Mourinho, dopo l’espulsione nel corso di Cremonese-Roma. A Mourinho era stata sospesa la squalifica perché era ancora in atto un’indagine della Procura federale sulla lite con il quarto uomo del match, Serra, deferito ieri. Per questo motivo, Mourinho aveva potuto sedere in panchina in occasione della sfida contro la Juventus. Ora, però, il tecnico della Roma dovrà saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Di seguito la nota Figc che dà notizia della conferma delle due giornate di squalifica a José ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Laha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le duediinflitte dal giudice sportivo al suo allenatore, José, dopo l’espulsione nel corso di Cremonese-Roma. Aera stata sospesa laperché era ancora in atto un’indagine della Procura federale sulla lite con il quarto uomo del match, Serra, deferito ieri. Per questo motivo,aveva potuto sedere in panchina in occasione della sfida contro la Juventus. Ora, però, il tecnico della Roma dovrà saltare le partite contro Sassuolo e Lazio. Di seguito la nota Figc che dà notizia delladelle duedia José ...

