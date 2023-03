Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : ? Sospesa la squalifica a #Mourinho. La Procura Federale ha bisogno di tempo per approfondire il caso. L'allenatore… - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Sospensione della squalifica di #Mourinho? E' per la carriera... Nel mio caso invece c'erano du… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - sportface2016 : Caso #Serra-#Mourinho, #Zazzaroni: “Temo qualche collega abbia suggerito male l’arbitro sulla posizione da tenere” - asromaliveit1 : ?? Oggi alle 14.30 si riunisce la Corte sportiva d'appello per decidere la squalifica di #Mourinho in seguito al ca… -

...delle indagini annunciandogli così il deferimento per violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico degli associati Aia per quanto successo con José, ...E anche in questoun po' lo assolve. Però - scrive - 'proprio come con, lo stile di calcio di Conte è tale che il supporto è condizionato alla vittoria. L'era dei grandi club che ...... il Milan di Ancelotti seguiva il capobranco Gattuso, nell'Inter dic'era Walter Samuel, ... Anche in questo, fa ridere perché è vero. Che Mancini fosse un giocatore "particolarmente ...

Mourinho e il caso Serra, in diretta la decisione sulla squalifica: gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Commenti esclusivi, momenti salienti e cronaca della giornata in cui la Corte federale d'appello si riunisce per decidere sulle due giornate di stop inflitte al tecnico della Roma, espulso a Cremona.Sono diversi i club importanti che potrebbero cambiare guida tecnica in estate. Gasperini potrebbe lasciare Bergamo per allenare il Torino. In attesa di nuova ...