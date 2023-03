(Di venerdì 10 marzo 2023) Ha potuto esserci con la Juventus, ma alla fineilcontro la Lazio. Dopo la sospensiva disposta sabato scorso, la Corte Sportiva d’Appello presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alladi dueinflitta a José. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato appunto con duedie un’ammenda di 10mila euro dal Giudice Sportivo “per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - GuilleTano5 : RT @CorSport: Respinto il ricorso della Roma e confermate le due giornate di squalifica a #Mourinho, che quindi salterà il Sassuolo e il de… - fattoquotidiano : Mourinho, confermate le due giornate di squalifica: salterà Sassuolo e il derby - SimoneR10956858 : RT @enzomarangio: Confermate le due giornate di squalifica a #Mourinho. Ci hanno pensato il tempo di farlo stare regolarmente in panchina c… - ANNA62348499 : RT @DanieleBibo: Dopo un'attenta riflessione durata giusto il tempo di #RomaJuve, vengono confermate le 2 giornate di squalifica a #Mourinh… -

, perché è stato squalificato Il tecnico era stato sanzionato con due giornate di squalifica e un'ammenda di 10.000 euro dal giudice sportivo " per aver contestato con veemenza e ...L'episodioera stato squalificato dal giudice sportivo in seguito al battibecco con il quarto ufficiale di gara Marco Serra, andato in scena al 2' della ripresa di Cremonese - Roma del 28 ...Il rischio, dovessero esserele accuse a suo carico aver offesocon espressioni poco riguardose, ricostruite da un ragazzo non udente in un servizio trasmesso da Le Iene su ...

Mourinho, confermate le due giornate di squalifica: salterà Sassuolo e il derby Il Fatto Quotidiano

Il compositore cinese, premio Oscar per la colonna sonora del film di Ang Lee "La Tigre e il Dragone", sarà a Modena il 14 marzo la prima ...La Corte sportiva d'appello ha deciso di confermare in via definitiva la squalifica inflitta a Mourinho dal Giudice Sportivo dopo alcuni giorni in cui la stessa era rimasta sospesa per via ...