Mourinho | confermate le due giornate di squalifica! Salta la Lazio

José Mourinho salterà per squalifica le prossime due giornate di campionato. Respinto il ricorso da parte della Roma, il tecnico portoghese non ci sarà nel derby contro la Lazio. RESPINTO – Niente da fare, la Corte Sportiva d'Appello ha appena respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo a José Mourinho, espulso a inizio del secondo tempo della sfida contro la Cremonese dopo il diverbio con il quarto uomo Serra. Il tecnico portoghese salterà le prossime due sfide di campionato contro Sassuolo e soprattutto il derby con la Lazio.

