Mourinho, confermata squalifica di 2 giornate. Tecnico della Roma salta Sassuolo e Lazio (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la sospensiva, respinto il ricorso del club giallorosso. L'allenatore portoghese era stato espulso martedì 28 febbraio nella sfida persa contro la ...

