MotoGP | la Aprilia presenta la nuova RS-GP 2023 | spicca il rosso sulla ruota anteriore

A poche ore dall'inizio dei test di Portimao e, dunque, a poco più di due settimane dal primo Gran Premio dell'anno previsto il 26 marzo sul tracciato portoghese, la Aprilia ha svelato agli appassionati e agli addetti ai lavori la nuova RS-GP, pronta per il Motomondiale 2023. L'obiettivo per il team di Noale per la nuova stagione è quello di confermarsi sui livelli dello scorso anno, con la speranza di poter lottare fino alla fine per il titolo con Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Rispetto alla moto del 2022, si nota da subito una maggiore presenza del rosso, anche sulla ruota anteriore.

