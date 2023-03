MotoGP | Honda | l’ultima novità è sensazionale | stupore generale

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 10 marzo 2023)mette il turbo a Jerez, sale l’attesa in vista dei prossimi test in cui sembra che ci saranno molte sorprese in serbo per gli avversari! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nei test del 12 febbraio scorso lanon ha brillato facendo impazzire letteralmente Marc Marauez, da quel momento in poi le Questo articoloè stato pubblicato prima Sportnews.eu.