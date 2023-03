MotoGP | Aprilia svela la livrea della RS-GP Aleix Espargaro | “Il Mondiale 2023 parte pieno di incognite”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 marzo 2023) In vista del doppio impegno di Portimao, sede dei test e del primo appuntamento deldihato laRS-GP. ‘The Secret weapon’, vale a dire ‘l’Arma segreta’, presenta un motore V4 più potente, accompagnato da un telaio rivisto in base alle esigenze dei pilotiEspargaró e Maverick Vinales. La novità dell’anno perè inoltre la presenza di un team satellite, che come ha spiegato l’ad Massimo Rivola consentirà di avere più informazioni ma allo stesso tempo testerà il team in termini di capacità organizzativa. “Sono conda tanto tempo e la consapevolezza dell’importanza dei risultati per l’azienda mi carica di pressione. Ilsarà una ...