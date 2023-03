MotoGP, Aleix Espargaró: “Ci divertiremo anche quest’anno”. Maverick Viñales: “Non vedo l’ora di iniziare” (Di venerdì 10 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale si avvicina sempre più al suo esordio, previsto per il 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo 2023. Prima, però, i piloti affronteranno i test sullo stesso circuito portoghese di Portimao nella giornata di domani, sabato 11 marzo, e di domenica, in occasione dei quali si cercherà di raccogliere quante più indicazioni possibili. Giornata di presentazione della nuova moto per la Aprilia, che ha svelato la nuova RS-GP 2023: i due piloti, Aleix Espargaró e Maverick Viñales, sono pronti per la nuova stagione e, al riguardo, non vedono l’ora di poter girare in pista già domani, in attesa dei primi appuntamenti ufficiali. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Aleix Espargaró: “Essere con Aprilia da tanto tempo mi dà una ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) La nuova stagione del Motomondiale si avvicina sempre più al suo esordio, previsto per il 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo 2023. Prima, però, i piloti affronteranno i test sullo stesso circuito portoghese di Portimao nella giornata di domani, sabato 11 marzo, e di domenica, in occasione dei quali si cercherà di raccogliere quante più indicazioni possibili. Giornata di presentazione della nuova moto per la Aprilia, che ha svelato la nuova RS-GP 2023: i due piloti,, sono pronti per la nuova stagione e, al riguardo, nonnodi poter girare in pista già domani, in attesa dei primi appuntamenti ufficiali. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di: “Essere con Aprilia da tanto tempo mi dà una ...

