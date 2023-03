MotoGP 2023, ultimi test a Portimao. Bagnaia: “Manca poco per essere al 100%” (Di venerdì 10 marzo 2023) La MotoGP torna in pista e lo fa a due settimane dall’avvio del Mondiale 2023, sulla stessa pista che ospiterà la tappa inaugurale. Domani e domenica i piloti della classe regina saranno infatti impegnati nelle ultime due giornate di test in quel di Portimao. “Manca ormai pochissimo alla prima gara della stagione e perciò questo test sarà davvero importante – sottolinea Bagnaia – A Sepang siamo riusciti a fare un buon lavoro e a portare la moto nuova allo stesso livello di quella dello scorso anno. Ci Manca poco per essere al 100% e sono sicuro che qui riusciremo a completare il nostro lavoro. Portimao è una pista molto diversa da Sepang e, ovviamente, anche le condizioni climatiche ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Latorna in pista e lo fa a due settimane dall’avvio del Mondiale, sulla stessa pista che ospiterà la tappa inaugurale. Domani e domenica i piloti della classe regina saranno infatti impegnati nelle ultime due giornate diin quel di. “ormai pochissimo alla prima gara della stagione e perciò questosarà davvero importante – sottolinea– A Sepang siamo riusciti a fare un buon lavoro e a portare la moto nuova allo stesso livello di quella dello scorso anno. Ciperale sono sicuro che qui riusciremo a completare il nostro lavoro.è una pista molto diversa da Sepang e, ovviamente, anche le condizioni climatiche ...

