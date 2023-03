Motocross | Mondiale MXGP 2023 | tre italiani presenti | Mattia Guadagnini cerca il salto di qualità

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il magico spettacolo dellasta per tornare, con il primo appuntamento stagionale delin programma questo weekend tra sabato 11 e domenica 12 marzo in Argentina. Sarà un campionato massacrante e molto impegnativo, con 19 tappe e di conseguenza 38 manche complessive da disputare, senza contare le manche di qualifica che da quest’anno assegnano punti iridati. L’Italia si appresta ad affrontare la seconda stagione dopo il ritiro di Tony Cairoli ancora senza ambizioni da titolo, ma con la consapevolezza di poter ottenere buoni risultati soprattutto grazie a due giovani interessanti come Alberto Forato e. Quest’ultimo è maggiormente sotto i riflettori, da pilota ufficiale GasGas e al primo vero campionato full-time nella classe regina, dopo aver ...

Il countdown sta per esaurirsi e tra pochi giorni andrà in scena finalmente il primo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2023. Il circus fa tappa in Patagonia e per la precisione sulla pist ...Sei eventi in calendario sulla pista Miravalle, di cui quattro di validità nazionale, ai quali si aggiungono vari eventi a caratttere didattici: questo gli ingredienti del 2023 del Moto Club Brilli Pe ...