Morto Carlo Macchitella | tra i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il produttore italiano èimprovvisamente all'età di 71 anni.improvvisamente all'età di 71 anni. Storico dirigente della Rai e produttore,è stato tra gli ideatori edi Raie 01, di cui è stato direttore generale e presidente dal 2000 al 2007 per poi fondare la Mompracrem nel 2017. Nato a Firenze, entra in Rai attraverso un concorso nel 1980, poi nel 1989 Giampaolo Sodano lo chiama a Rai 2 dove rimane anche sotto le direzioni di Gabriele La Porta eFreccero come responsabile della programmazionee fiction. Diventa poi responsabile degli acquistinella direzione centrale Acquisti, Produzione …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : 'Ho trovato una pagliacciata di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Qui siamo di fronte a una tragedia e mi pa… - LaVeritaWeb : Uscito nelle sale iberiche «Il cielo non può aspettare», pellicola che ripercorre la vita del quindicenne milanese… - solocine : Morto Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore - AnsaRomaLazio : Morto Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore. Tra fondatori Rai Cinema, con Mompracem ha realizzato… - AnsaToscana : Morto Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore. Tra fondatori Rai Cinema, con Mompracem ha realizzato… -

Macchitella èimprovvisamente all'età di 71 anni. Storico dirigente della Rai e produttore, Macchitella è stato tra gli ideatori e fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution , di cui è ...'Con immensa tristezza vi comunichiamo l'improvvisa scomparsa del nostro socio, amico e fratello. Abbiamo perso un pezzo della nostra esistenza. Come vivremo ogni giorno senza di lui Senza la ...Il ministro della Giustizia,Nordio, ieri in conferenza stampa ha detto che si crea un ... Se la grandissima parte di chi èsulla costa di Cutro erano persone in fuga da paesi come l'...

É morto Carlo Macchitella, produttore ed ex dirigente Rai Agenzia askanews

Si rafforza insomma in casa Windsor il ruolo ufficiale del fratello minore di re Carlo III e ultimo figlio (quartogenito) della regina Elisabetta e del principe consorte Filippo, morti rispettivamente ...Addio al produttore cinematografico Carlo Macchitella: l'uomo è morto improvvisamente a Roma all'età di 71 anni. I funerali si terranno a Roma, domani, sabato 11 marzo, alle ...