Monza, UFFICIALE: Machin cambia agente (Di venerdì 10 marzo 2023) José Machín cambia procuratore. Il centrocampista del Monza (classe 1996) entra a far parte del neonato Team Raiola.

