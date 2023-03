(Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar.(Adnkronos) - Nell'ambito dell'intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei comuni della provincia die della Brianza, nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo ed affluenza di gruppi di giovani, a seguito di quanto convenuto nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il questore Marco Odorisio ha disposto la prosecuzione del piano di controlli nella settimana dal 6 al 12 marzo, con personale della questura, della Polfer die del compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, oltre che del reparto prevenzione crimine Lombardia e delle polizie locali dei comuni interessati. In tutto sono stati controllati 9 veicoli e identificate 247 persone, 15 delle quali di età compresa tra i 14 e i 18 anni e sono state elevate 4 contravvenzioni al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Monza: 51enne sorpresa con droga sul monopattino, emesso avviso orale - -

... gli agenti hanno sanzionato per possesso per uso personale una donna italiana, con ... orario in cui la stazione è particolarmente frequentata dai più giovani, il Questore diMarco ...... comparsi nei giorni scorsi davanti al giudice del Tribunale diGuglielmo Gussoni, per la ... Imperizia e negligenza In relazione a questi subappalti sono finiti sotto processo il titolare () ...Era ai domiciliari per maltrattamenti, molestie, lesioni e rapina ai danni della ex moglie . Fino a quando, lo scorso 26 dicembre, l'uomo, undi Barlassina (e Brianza) dal balcone di casa sua, confinante con quello della donna, dopo essersi sporto le aveva rubato il telefono cellulare . All'arrivo dei carabinieri, si era ...

Monza: 51enne sorpresa con droga sul monopattino, emesso avviso ... Gazzetta di Reggio

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 10 marzo 2023 – Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Monza e della ...In particolare, durante il servizio di controllo a Cesano Maderno, è stata sanzionata per possesso per uso personale una donna italiana 51enne, con precedenti per ... In particolare, in area Cambiaghi ...