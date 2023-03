Monete da 2€: questi esemplari possono fruttare migliaia di euro (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo Flooxer Now, che ha interrogato alcuni esperti in materia, alcune Monete da due euro rare e particolari possono raggiungere la quotazione di 2 mila euro. È il caso, per esempio, di una moneta coniata nel principato di Monaco nel 2007 in onore della principessa Grace Kelly Per queste “vecchie” Monete da 2 euro l’oscillazione dei valori sul mercato numismatico può essere molto ampia: si può andare da appena 15 euro fino, appunto, alla rispettabile somma di 2 mila. Tra le Monete denominate in euro che circolano nel Vecchio Continente ce ne sono alcune coniate in edizione limitata. Sono le più rare e prestigiose, emesse in corrispondenza di eventi speciali e particolari. Ovviamente tutte le Monete da due ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo Flooxer Now, che ha interrogato alcuni esperti in materia, alcuneda duerare e particolariraggiungere la quotazione di 2 mila. È il caso, per esempio, di una moneta coniata nel principato di Monaco nel 2007 in onore della principessa Grace Kelly Per queste “vecchie”da 2l’oscillazione dei valori sul mercato numismatico può essere molto ampia: si può andare da appena 15fino, appunto, alla rispettabile somma di 2 mila. Tra ledenominate inche circolano nel Vecchio Continente ce ne sono alcune coniate in edizione limitata. Sono le più rare e prestigiose, emesse in corrispondenza di eventi speciali e particolari. Ovviamente tutte leda due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Non c’è pace, in questi mesi per il mondo delle criptovalute. Questa volta a finire nel mirino è Silvergate Bank, u… - piermolinengo : Non c’è pace, in questi mesi per il mondo delle #criptovalute. Questa volta a finire nel mirino è Silvergate Bank,… - TitoZazzarini : @CuoreIschitano Mi è capitato di raccogliere monete, figurati se non mi piego per raccogliere questi! - falconiofr : RT @mbmarino: La prima guerra chimica si svolse nel 256 d.C. tra i Romani e i Persiani. Questi bruciarono cristalli di zolfo e bitume soffi… - ValeryMell1 : RT @mbmarino: La prima guerra chimica si svolse nel 256 d.C. tra i Romani e i Persiani. Questi bruciarono cristalli di zolfo e bitume soffi… -