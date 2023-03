Moldavia | la ministra accusa Mosca | ' Oligarchi e filo - russi vogliono destabilizzare il paese'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SarnoRaffaele : RT @GiovaQuez: Ana Revenco, ministra degli Interni della Moldavia: 'Mosca, con gruppi di interesse russi e oligarchi fuggiti stanno mettend… - GiovaQuez : Ana Revenco, ministra degli Interni della Moldavia: 'Mosca, con gruppi di interesse russi e oligarchi fuggiti stann… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La ministra austriaca agli affari europei Karoline Edtstadler si è diretta mercoledì in Moldavia, assieme a sette suoi… - EURACTIVItalia : La ministra austriaca agli affari europei Karoline Edtstadler si è diretta mercoledì in Moldavia, assieme a sette s… -

...sforzi e le loro risorse per aumentare il livello di destabilizzazione nella Repubblica dial livello che dovrebbe cambiare il corso democratico a Chisinau ". Lo ha dichiarato la...... ospita il quinto evento del Polo di sostegno dell'UE per la sicurezza interna e la gestione delle frontiere in Moldova insieme a Ana Revenco,degli Affari interni della; Il ...Per saperne di più /// VIENNA Per l'Austria 'nessuna scorciatoia per l'adesione Ue' della. Laaustriaca agli affari europei Karoline Edtstadler si è diretta mercoledì in, ...

Ucraina, ministra Moldavia: "Filorussi provano a destabilizzarci" LAPRESSE

Mentre continua il conflitto in Ucraina tra Kiev e Mosca, allarme della ministra degli Interni della Moldavia sui movimenti dei filorussi per destabilizzare il Paese. “La situazione nella Repubblica d ...BRUXELLES - "Stiamo vedendo che Mosca, i gruppi di interesse russi e gli oligarchi fuggiti stanno unendo i propri sforzi per aumentare il livello di instabilità nella Repubblica di Moldavia" fino a "c ...