Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta servizio di ruolo. VIDEO per compilare domanda (Di venerdì 10 marzo 2023) come si valuta l'anzianità di servizio di ruolo nella Mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi) e in quella d'ufficio, quindi anche nella Graduatoria interna di istituto? E gli anni di decorrenza giuridica? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 marzo 2023)sil'anzianità didinellavolontaria (trasferimenti e passaggi) e in quella d'ufficio, quindi anche nelladi istituto? E gli anni di decorrenza giuridica? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta servizio di ruolo. VIDEO per compilare domanda - orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna docenti di ruolo 2023, la “continuità di servizio” quanto vale? - ventisei_marzo : @ECircolare Infatti sto escogitando una bella mobilità. Considerando anche che sono prossima alla chiamata per un a… - orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta il servizio pre-ruolo e quello su sostegno -