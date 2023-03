‘Mixed By Erry’, quando è «il viaggio del protagonista a rendere una storia epica» (Di venerdì 10 marzo 2023) Per chi ha vissuto la Napoli degli anni ’80 lo slogan Mixed By Erry porta con sé ricordi incancellabili di musica, note, vita. Dietro un semplice slogan c’è tuttavia una storia incredibile, che Sydney Sibilia ha deciso di raccontare attraverso la pellicola Mixed By Erry (appunto), dal 2 marzo nelle sale. È la storia di Enrico, il cui sogno è quello di fare il deejay. I mixtape amatoriali che realizza per i suoi amici sono richiestissimi, ma non è facile per un ragazzo che viene dai bassi far conoscere le proprie capacità. Con l’aiuto dei fratelli, Peppe e Angelo, riesce quindi a mettere in piedi un piccolo negozio di musica in cui vendere le sue compilation col marchio Mixed by Erry. Quello che parte come un gioco dai vicoli di Forcella si tramuta presto, e inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente. Mixed by Erry – benché emblema del ... Leggi su funweek (Di venerdì 10 marzo 2023) Per chi ha vissuto la Napoli degli anni ’80 lo slogan Mixed By Erry porta con sé ricordi incancellabili di musica, note, vita. Dietro un semplice slogan c’è tuttavia unaincredibile, che Sydney Sibilia ha deciso di raccontare attraverso la pellicola Mixed By Erry (appunto), dal 2 marzo nelle sale. È ladi Enrico, il cui sogno è quello di fare il deejay. I mixtape amatoriali che realizza per i suoi amici sono richiestissimi, ma non è facile per un ragazzo che viene dai bassi far conoscere le proprie capacità. Con l’aiuto dei fratelli, Peppe e Angelo, riesce quindi a mettere in piedi un piccolo negozio di musica in cui vendere le sue compilation col marchio Mixed by Erry. Quello che parte come un gioco dai vicoli di Forcella si tramuta presto, e inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente. Mixed by Erry – benché emblema del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thesarabruni : Sono sul treno per Torino e penso alle cose che devo ancora vedere a Marzo. Continuare Xfiles, Scream VI, Creed III… - csMoviesItalia : Giovedi: 1. Creed III 2. Scream VI 3. L'Ultima Notte Di Amore 4. The Whale 5. Mixed By Erry - giovannidalloli : MINIMA ET MORALIA Nel cuore di Napoli, a Forcella, con Mixed by Erry: crediti immagine Andrea Pirrello Vista dall’a… - EditoriaLibri : Nel cuore di Napoli, a Forcella, con Mixed by Erry - jan_novantuno : A proposito di Napoli, Forcella, di Mixed by Erry e di sogni nel cassetto. -

10 marzo 2023, la rassegna stampa FRANCESCO DI LEVA, ATTORE DA FESTIVAL Il suo volto lo trovate attualmente sul grande schermo in Mixed by Erry e L'ultima notte di Amore , ma Francesco Di Leva è comparso in ben 12 film dal 2021 a ... Nel cuore di Napoli, a Forcella, con Mixed by Erry In Mixed by Erry di Sydney Sibilia Forcella è uno dei personaggi principali, ed è il primo - in realtà, dopo il carcere, il secondo - che ci viene presentato. Forcella l'indomita, Forcella l'... Incassi Italia: Creed III in testa giovedì, Scream VI apre al secondo posto Chiude la top - five Mixed By Erry , con 21 mila euro (e un'ottima tenuta rispetto a una settimana fa): il film di Sydney Sibilia sale a 383 mila euro. Altra nuova uscita al decimo posto: Un uomo ... FRANCESCO DI LEVA, ATTORE DA FESTIVAL Il suo volto lo trovate attualmente sul grande schermo inbye L'ultima notte di Amore , ma Francesco Di Leva è comparso in ben 12 film dal 2021 a ...Inbydi Sydney Sibilia Forcella è uno dei personaggi principali, ed è il primo - in realtà, dopo il carcere, il secondo - che ci viene presentato. Forcella l'indomita, Forcella l'...Chiude la top - fiveBy, con 21 mila euro (e un'ottima tenuta rispetto a una settimana fa): il film di Sydney Sibilia sale a 383 mila euro. Altra nuova uscita al decimo posto: Un uomo ...