Mitsubishi - La sfida giapponese | 16 nuovi modelli in cinque anni

(Di venerdì 10 marzo 2023) Con un piano denominato Challenge 2025, laha delineato la propria offensiva di prodotto all'interno dell'alleanza con Renault e Nissan. La Casaha annunciato la presentazione di 16, di cui nove elettrificati, nei prossimi, con una forte presenza dia ruote alte e strategie differenziate in base ai mercati di destinazione. Le novità endotermiche. Nel 2024 verrà presentato un pick-up di nuova generazione, che nel 2025 darà vita anche a una Suv sulla medesima piattaforma. Nello stesso periodo si tradurrà in realtà la XFC Concept, introducendo di fatto un modello inedito sul mercato, mentre nel 2025 sarà la volta di una Suv a 7 posti. Tutti questi, insieme a una key car di nuova concezione ...

APERTA - Challenge 2025 è il nome del piano triennale che laha annunciato per il periodo 2023 - 2025 con l'obiettivo di una crescita ulteriore. Uno dei punti cardine previsti dal ...È infatti la prima vettura dell'Alleanza Renault - Nissan -a nascere sulla nuova ... È la versione che in questi giorni è impegnata in una singolarelunga 27mila km dal Polo Nord al ......commerciali più sofisticato al mondo che fu lanciato con successo da parte diHeavy ... Inmarsat afferma che questo approccio a più livelli aiuterà ad affrontare ladi lunga data della ...

I piani a medio termine della Mitsubishi AlVolante

La Casa ha delineato la propria offensiva all'interno dell'alleanza con Renault e Nissan: nove veicoli saranno elettrificati e ci sarà spazio anche per una Mpv e due pick-up ...