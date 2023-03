Miriana Trevisan si prepara ad uscire: il profumo la rende irresistibile (Di venerdì 10 marzo 2023) L’outfit con cui Miriana Trevisan si prepara ad uscire ci mostra una donna con un fascino e una bellezza decisamente senza eguali. InstagramParliamo di una donna decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo; la sua esperienza, come concorrente, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata decisamente positiva. Nella casa più spiata d’Italia ha mostrato tutta la sua determinazione e tutto il suo carattere riuscendo a restare all’interno del reality di Canale cinque per molto tempo. Oltre ad essere una donna noto nel mondo dello spettacolo, Miriana Trevisan è molto conosciuta anche a livello social nonostante il suo profilo Instagram non sia ancora riuscito a raggiungere l’incredibile cifra del milione di follower. Se parliamo di numeri non possiamo non sottolineare quelli ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023) L’outfit con cuisiadci mostra una donna con un fascino e una bellezza decisamente senza eguali. InstagramParliamo di una donna decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo; la sua esperienza, come concorrente, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata decisamente positiva. Nella casa più spiata d’Italia ha mostrato tutta la sua determinazione e tutto il suo carattere riuscendo a restare all’interno del reality di Canale cinque per molto tempo. Oltre ad essere una donna noto nel mondo dello spettacolo,è molto conosciuta anche a livello social nonostante il suo profilo Instagram non sia ancora riuscito a raggiungere l’incredibile cifra del milione di follower. Se parliamo di numeri non possiamo non sottolineare quelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milfland__ : Miriana Trevisan ha inventato la sensitività - Nunzio00646407 : @tancafrancesca Emh no. Miriana Trevisan ha avuto 60 nomination e Nikita 20. Mi sa ti sbagli - Nunzio00646407 : @tancafrancesca La più nominata in tutti i gfvip è miriana trevisan. Giusto per dire ?? - primadicena72 : RT @Feffe1992: È UFFICIALE È RECORD ?????????????????????????????? Nikita Pelizon ??????????? con 62 nomination è la concorrente più nominata nella storia… - DomenicoMazzil5 : RT @esercito_della_: Buongiorno Trevisan del mio cuore ?? @MIRIANA_TREV -