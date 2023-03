Miracoli Metropolitani al Sociale | in scena un futuro possibile che scuote le coscienze

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo. Serve un cuore ben allenato alle emozioni improvvise per affrontare “”, spettacolo di Carrozzeria Orfeo andato ingiovedì sera al Teatrocittadino, nell’ambito della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Servono poi due occhi capaci di vedere che quella rappresentata sul palco non è una realtà così distopica. Quello creato dalla regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti – anche autore delle musiche – e Alessandro Tedeschi è uno dei possibili destini dell’umanità. In un mondo in cui le fogne, ormai sature di spazzatura e rifiuti tossici, stanno lentamente allagando le città, gettando la popolazione nel panico e costringendola ad una autoreclusione forzata in casa, in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per ...