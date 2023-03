Mio figlio ucciso da nessuno | cancellate le condanne per il disastro del Jolly Nero

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tutti assolti nel processo d'appello del cosiddetto filone bis sul crollo della Torre piloti del porto di Genova il 7 maggio 2013. In quel drammatico incidente, in cui la torre venne abbattuta dalla navedella compagnia Messina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Sono già diverse notti che sogno mio padre. Sarà perché la mia mente, inconsciamente, ha già iniziato il conto alla… - rkivexcalum : @iCuddIeKoo @notreallyros mio figlio reale - EliB76 : @acquachetaa @amueblaeltunel Confermo,con la polizza sanitaria opero mio figlio in clinica privata dopo solo un mes… - Titty48286633 : @Giorgio00421018 @AlessandraDiCo7 Lei avuto il coraggio di dire a mio figlio che erano già 2 anni che non lo amava… - elydaless : RT @Raskoln14117419: Per chi ha voglia di fare un giro, un lavoro durato sei mesi di mio figlio. Anche un semplice ' mi piace ' sarebbe un… -

... un 24enne affetto da un'invalidità grave e ha denunciato questa discriminazione sui social: 'Un hotel in Trentino voleva farci spostare di tavolo perchéè disabile - racconta su Facebook ...(ilpiù piccolo) rimanesse con me, perché è un suo desiderio, anche se io ho adesso delle difficoltà; anche perché è più di un anno che non vedo'. La storia di questa giovane mamma, ...Federica Aversano, la tronista di Uomini e Donne denunciata dall'ex (padre di suo): '... Ho fornito le prove documentali inpossesso che dimostrano che io non sono una stalker , come sono ...

Roberto Cavalli papà a 82 anni: «Mio figlio Giorgio si chiama come il nonno» Corriere della Sera

(il figlio più piccolo) rimanesse con me, perché è un suo desiderio, anche se io ho adesso delle difficoltà; anche perché è più di un anno che non vedo mio figlio”. La storia di questa giovane mamma, ...La lettera del sindaco Francesco Munno: “Illustrissimo Signor Prefetto, ad un mese e mezzo dal mio accorato appello circa la situazione in cui versa il Comune da me rappresentato in relazione alla ...