“Mio figlio si è ucciso da solo, i potenti non si toccano”: la rabbia della madre di una delle vittime dopo la sentenza sulla Torre piloti (Di venerdì 10 marzo 2023) “Sono tutti colpevoli, quanto vale la vita di un morto? I potenti non si toccano. Il porto di Genova non si tocca”. Ha urlato così Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa, militare della capitaneria di porto, una delle vittime della Torre piloti dopo la lettura della sentenza. “I giudici non avevano un figlio lì sotto. Si sono ammazzati da soli”. Il processo sulla collocazione e costruzione della Torre piloti era nato su iniziativa proprio di Chiello, che si era opposta alla richiesta di archiviazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “Sono tutti colpevoli, quanto vale la vita di un morto? Inon si. Il porto di Genova non si tocca”. Ha urlato così Adele Chiello,di Giuseppe Tusa, militarecapitaneria di porto, unala lettura. “I giudici non avevano unlì sotto. Si sono ammazzati da soli”. Il processocollocazione e costruzioneera nato su iniziativa proprio di Chiello, che si era opposta alla richiesta di archiviazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

