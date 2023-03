Militare in pensione uccide a coltellate la moglie e si suicida (Di venerdì 10 marzo 2023) Un Militare in pensione della Guardia di Finanza, Tindaro Molica Nardo, di 65 anni ha ucciso a coltellate la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell'abitazione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Unindella Guardia di Finanza, Tindaro Molica Nardo, di 65 anni ha ucciso ala, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell'abitazione della ...

