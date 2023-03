Miley Cyrus riparte dall'amore per sé stessa con Endless Summer Vacation (Di venerdì 10 marzo 2023) Esce l'ottavo album in studio della sua carriera, un inno alla sua città, a se stessa, alla musica che l'accompagna da sempre. Perché «gli altri sono un extra» Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 marzo 2023) Esce l'ottavo album in studio della sua carriera, un inno alla sua città, a se, alla musica che l'accompagna da sempre. Perché «gli altri sono un extra»

