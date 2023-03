Milano-Sanremo 2023: percorso, partecipanti e dove vederla (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 18 marzo 2023 e’ in programma la Milano-Sanremo 2023, grande classica del ciclismo, giunta alla edizione numero 114. Lo scorso anno a trionfare fu Mohoric. Andiamo a scoprire i partecipanti e il percorso. Milano-Sanremo 2023: IL percorso La corsa, diversamente da quanto è sempre accaduto in passata, non scatterà dal Vigorelli, celebre velodromo di Milano, ma da Abbiategrasso, per poi rientrare dopo 30 km nell’abitato di Pavia. Da qui si procederà lungo il percorso storico, passando per Ovada, il Passo del Turchino e scendere verso Genova e Voltri. Dopodiché la carovana costeggera’ il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona e Albenga, fino a raggiungere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato 18 marzoe’ in programma la, grande classica del ciclismo, giunta alla edizione numero 114. Lo scorso anno a trionfare fu Mohoric. Andiamo a scoprire ie il: ILLa corsa, diversamente da quanto è sempre accaduto in passata, non scatterà dal Vigorelli, celebre velodromo di, ma da Abbiategrasso, per poi rientrare dopo 30 km nell’abitato di Pavia. Da qui si procederà lungo ilstorico, passando per Ovada, il Passo del Turchino e scendere verso Genova e Voltri. Dopodiché la carovana costeggera’ il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona e Albenga, fino a raggiungere ...

