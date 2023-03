Milano: rissa tra 5 persone nei pressi Stazione Centrale, intervengono carabinieri (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar.(Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi i carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, sono intervenuti in piazza IV Novembre per una rissa tra circa 5 persone di origine nordafricana. Secondo le prime ricostruzioni, i cinque hanno discusso violentemente e uno di loro è stato strattonato con pugni e calci, cadendo violentemente a terra. All'arrivo dei militari, però, tutti quanti, compreso l'uomo caduto a terra, sono fuggiti. I carabinieri, da mesi al lavoro nei servizi ad alto impatto in tutta la zona della Stazione, così come indicato dal piano del governo Centrale, hanno ricostruito l'accaduto attraverso le testimonianze acquisite sul posto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023), 10 mar.(Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi i, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza delladi, sono intervenuti in piazza IV Novembre per unatra circa 5di origine nordafricana. Secondo le prime ricostruzioni, i cinque hanno discusso violentemente e uno di loro è stato strattonato con pugni e calci, cadendo violentemente a terra. All'arrivo dei militari, però, tutti quanti, compreso l'uomo caduto a terra, sono fuggiti. I, da mesi al lavoro nei servizi ad alto impatto in tutta la zona della, così come indicato dal piano del governo, hanno ricostruito l'accaduto attraverso le testimonianze acquisite sul posto, ...

