Milano: rapina una 50enne del cellulare alla fermata della metro, arrestato (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta hanno arrestato, questo pomeriggio, a Milano, un 21enne di origine algerina, pregiudicato, per il reato di rapina aggravata. Il giovane ha aggredito una donna di 50 anni, brasiliana, alla fermata 'Uruguay' della linea M1 della metropolitana; le ha immobilizzato il braccio e si è impossessato del suo telefono cellulare, poi è fuggito spintonando anche un addetto alla sicurezza Atm che aveva tentato di fermarlo, ma i carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

