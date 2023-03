Milano, preso il killer del barista cinese Corvetto: è un ex imprenditore edile fallito (Di venerdì 10 marzo 2023) Debiti, prestiti e forse anche l'usura dietro al delitto di Paolo, il cinese Wang Ruiming, 35 anni, freddato con 7 colpi di pistola, alle 7,15 del 19 dicembre nel suo locale, il 'Milano caffetteria ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Debiti, prestiti e forse anche l'usura dietro al delitto di Paolo, ilWang Ruiming, 35 anni, freddato con 7 colpi di pistola, alle 7,15 del 19 dicembre nel suo locale, il 'caffetteria ...

