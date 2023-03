Milano, parla l’eroe per caso che ha salvato una ragazza dalla furia dell’accoltellatore marocchino (video) (Di venerdì 10 marzo 2023) A “Dritto e rovescio”, ieri sera, è andata in onda la testimonianza dell’uomo che ha cercato di fermare il rapinatore marocchino di Milano che lunedì ha seminato terrore nella zona della stazione. “Non sono un eroe e lo rifarei perché anche io ho una figlia. E ho visto quella persona che teneva per il collo questa ragazza e gli teneva un coltello puntato alla gola. Io ero al bar, stavo mangiando due patatine. Mi sono buttato su di lui e gli ho dato un pugno”. E anche lui, nella colluttazione, è stato accoltellato al braccio. E’ uno dei sei feriti che a Milano, nei dintorni della stazione centrale, si sono imbattuti nel marocchino di 23 anni, con precedenti, che ha ferito sei persone a scopo di rapina, due delle quali in modo grave. Ha parlato nel corso della trasmissione di Paolo Del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) A “Dritto e rovescio”, ieri sera, è andata in onda la testimonianza dell’uomo che ha cercato di fermare il rapinatorediche lunedì ha seminato terrore nella zona della stazione. “Non sono un eroe e lo rifarei perché anche io ho una figlia. E ho visto quella persona che teneva per il collo questae gli teneva un coltello puntato alla gola. Io ero al bar, stavo mangiando due patatine. Mi sono buttato su di lui e gli ho dato un pugno”. E anche lui, nella colluttazione, è stato accoltellato al braccio. E’ uno dei sei feriti che a, nei dintorni della stazione centrale, si sono imbattuti neldi 23 anni, con precedenti, che ha ferito sei persone a scopo di rapina, due delle quali in modo grave. Hato nel corso della trasmissione di Paolo Del ...

