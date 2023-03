Milano, investe uomo in monopattino e scappa: arrestato per omicidio stradale (Di venerdì 10 marzo 2023) La scorsa notte un giovane di 33 anni è stato investito e travolto da un’auto mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Il conducente dell’auto si è fermato per poi rendersi irreperibile. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in via Beldiletto all’angolo con viale Famagosta, all’altezza dell’incrocio, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura. Il 25enne è stato poi catturato da vigili diverse ore dopo l’incidente. Stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, sembra che il monopattino guidato dal 33enne stesse svoltando da viale Famagosta in direzione di via Beldiletto mentre nell’altro senso proveniva la vettura. Alla base ci sarebbe una mancata precedenza: il semaforo a quell’ora era lampeggiante. In seguito al violento impatto, il giovane ecuadoriano è tato sbalzato per diversi metri. Quando i ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) La scorsa notte un giovane di 33 anni è stato investito e travolto da un’auto mentre era alla guida di unelettrico. Il conducente dell’auto si è fermato per poi rendersi irreperibile. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in via Beldiletto all’angolo con viale Famagosta, all’altezza dell’incrocio, dove ilè entrato in collisione con la vettura. Il 25enne è stato poi catturato da vigili diverse ore dopo l’incidente. Stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, sembra che ilguidato dal 33enne stesse svoltando da viale Famagosta in direzione di via Beldiletto mentre nell’altro senso proveniva la vettura. Alla base ci sarebbe una mancata precedenza: il semaforo a quell’ora era lampeggiante. In seguito al violento impatto, il giovane ecuadoriano è tato sbalzato per diversi metri. Quando i ...

