Milano, investe e uccide 33enne in monopattino, poi scappa. Arrestato 30enne per omicidio stradale (Di venerdì 10 marzo 2023) Un incidente mortale tra un monopattino e un auto, avvenuto nella notte a Milano, ha provocato la morte di un 33enne di origini ecuadoriane. Intorno alle 3 di notte, in via Beldiletto, angolo viale Famagosta, la vittima è stata investita da un'auto guidata da un 30enne con patente revocata e precedenti penali. Gravissimo, il 33enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico, ma non è stato possibile salvarlo. Il conducente dell'auto, invece, è fuggito dopo l'incidente. Rintracciato, è stato Arrestato per omicidio stradale. A bordo del mezzo c'era una ragazza di 25 anni, risultata positiva al test per alcol e droga, che agli agenti della Polizia locale ha riferito di essere stata alla guida.

