Milano, incidente in monopattino: 33enne muore investito da un'auto pirata (Di venerdì 10 marzo 2023) . Il responsabile si è dato alla fuga Un grave incidente stradale si è verificato nella nottata di ieri, 10 marzo, in viale Famagosta, nella zona sud di Milano. L'incidente ha visto coinvolti una persona su un monopattino e un'auto. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'auto ha investito, uccidendolo, un uomo di 33 anni di origini ecuadoriane che aveva appena svoltato ad un semaforo. Alla guida dell'auto un giovane italiano di 25 anni, che dopo l'incidente si è dato alla fuga, lasciando una ragazza nell'abitacolo incidentato. Poche ore dopo, le forze dell'ordine lo hanno rintracciato ed arrestato. Ora è accusato di omicidio stradale e fuga. Sulla dinamica dell'incidente sembra ci sia una mancata precedenza, Il semaforo a quell'ora era ...

