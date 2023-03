Milano, festa a sorpresa per i 50 anni di Salvini: presenti Meloni e Berlusconi (Di venerdì 10 marzo 2023) 'Buon compleanno, Matteo Salvini!', ha scritto sui social Berlusconi, postando la foto insieme al leader leghista e al presidente del Consiglio. Fonti della Lega specificano che il party inaspettato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) 'Buon compleanno, Matteo!', ha scritto sui social, postando la foto insieme al leader leghista e al presidente del Consiglio. Fonti della Lega specificano che il party inaspettato ...

Festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini alle porte di Milano con due ospiti eccellenti, la premier Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. A Milano, le femministe hanno sfilato in corteo con striscioni, cartelli e immagini offensive e di cattivo gusto. Salvini, a Milano festa a sorpresa per i 50 anni: tra gli invitati Meloni e Berlusconi