Milano, chiusa indagine nei confronti di Beppe Grillo e del patron di Moby Vincenzo Onorato: l'accusa è di traffico di influenze illecite (Di venerdì 10 marzo 2023) La Procura di Milano ha chiuso l'indagine nei confronti di Beppe Grillo e di Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby Lines, entrambi accusati di traffico di influenze per una presunta mediazione illecita da parte del fondatore del Movimento cinque stelle. Stando alla ricostruzione dei pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda, tra il 2018 e il 2019 il comico ha inoltrato, in cambio di soldi, a parlamentari pentastellati le richieste di aiuto avanzate dall'armatore in crisi finanziaria, suo amico di lunga data. A sostegno dell'accusa ci sono una serie di messaggi inviati da Onorato a Grillo – e girati da quest'ultimo a esponenti politici dei Cinque ...

