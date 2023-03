Milano | ambientalisti imbrattano il monumento in piazza Duomo | tre denunce

(Di venerdì 10 marzo 2023) Secchiate di vernice gialla, lavabile, a imbrattare ilequestre di Vittorio Emanuele II, in. È l'ultimo blitz degli eco - attivisti di Ultima Generazione , ieri mattina, che ...

... un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 23, già conosciuta per simili gesti, oltre a una giornalista 31enne di Brescia, cui è contestato anche il mancato rispetto del foglio di via(stava ...Glisottolineano ancora una volta come questo tipo di protesta nasca dall'inefficacia ... Lo scorso febbraio aveva occupato le piste dei jet privati all'aeroporto diMalpensa e ...Imbrattata la statua di Vittorio Emanuele II da due membri di Ultima ...

È l’ultimo blitz degli eco-attivisti di Ultima Generazione, ieri mattina, che hanno puntato a uno dei monumenti simbolici di Milano, nel cuore della città, per la loro protesta «sul cambiamento ...Il raid di Fioretta Martina Maldifassi con un altro ragazzo: "Vernice È solo acqua colorata". Lei, attivista di Ultima Generazione laureata in Graphic design, ha fatto supplenze a scuola e in asilo ...