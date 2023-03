Milano, 30enne investito e ucciso sul monopattino. Fermato il conducente: era senza patente per un altro incidente con omissione di soccorso (Di venerdì 10 marzo 2023) Un uomo è stato investito questa notte a Milano mentre guidava un monopattino elettrico. soccorso e ricoverato in gravi condizioni al Policlinico della città, è morto questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 3 della scorsa notte nella zona di Famagosta, all’angolo del viale omonimo con via Beldiletto. Un’automobile avrebbe investito l’uomo a bordo del monopattino, con dinamica e motivi da accertare. Il 30enne, originario dell’Ecuador, sarebbe stato quindi sbalzato per diversi metri. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, riferisce Ansa, le sue condizioni sono parse subito gravi: l’uomo è stato intubato e portato in codice rosso al Policlinico. Non ce l’ha fatta: stamattina la constatazione del suo ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Un uomo è statoquesta notte amentre guidava unelettrico.e ricoverato in gravi condizioni al Policlinico della città, è morto questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe avvenuto attorno alle 3 della scorsa notte nella zona di Famagosta, all’angolo del viale omonimo con via Beldiletto. Un’automobile avrebbel’uomo a bordo del, con dinamica e motivi da accertare. Il, originario dell’Ecuador, sarebbe stato quindi sbalzato per diversi metri. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, riferisce Ansa, le sue condizioni sono parse subito gravi: l’uomo è stato intubato e portato in codice rosso al Policlinico. Non ce l’ha fatta: stamattina la constatazione del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Milano, investe e uccide 33enne in monopattino, poi scappa. Arrestato 30enne per omicidio stradale - UnioneSarda : #Milano - Travolge e uccide 30enne in monopattino, poi si dà alla fuga: fermato - infoitinterno : Milano, 30enne investito e ucciso sul monopattino - LaCnews24 : Incidente stradale a Milano, 30enne in monopattino investito ed ucciso: caccia al pirata - Open_gol : L'incidente nel cuore della notte in zona Famagosta: secondo le prime ricostruzioni l'investitore si sarebbe dato a… -