Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cielorossonero : RT @PianetaMilan: Milan, Serafini: “Tutta la squadra sta facendo meglio la fase difensiva” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Milan, Serafini: “Tutta la squadra sta facendo meglio la fase difensiva” #ACMilan #Milan #SempreMilan - SempreMilanit : ??? Il commento sulla difesa #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Milan, Serafini: «Tutta la squadra ora fa meglio la fase difensiva» - sportli26181512 : Serafini sulla difesa del Milan: 'Dopo Supercoppa e Lazio serviva una scossa. Su Thiaw...': Luca Serafini ha commen… -

Lungo e appassionato l'editoriale di Lucaper Milannews. Il giornalista - tifoso rossonero ha analizzato la splendida prestazione dei rossoneri in Champions col Tottenham, il ruolo di Maldini e le prospettive legate al rinnovo di ......e Giulietta è la prima regia firmata da Mario Martone in una produzione del Piccolo Teatro di... per lo più ventenni come Romeo (Francesco Gheghi) " mentre Anita, nei panni di Giulietta, ...Si sofferma sul momento delLucanel suo editoriale per Milannews, questi i passaggi principali

Milan, Serafini: “Tutta la squadra sta facendo meglio la fase difensiva” Pianeta Milan

Durante la diretta del canale Twitch del Milan, Luca Serafini ha rilasciato queste parole sulle prestazioni di Sandro Tonali e Olivier Giroud contro il Tottenham: "Contro il Tottenham, Tonali ha corso ...Il commento del noto opinionista sportivo sulla prestazione dei giocatori del Milan contro il Tottenham e sulla scelta di Pioli.