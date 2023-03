Milan-Retegui, parla il padre: 'So che ha un sogno, ecco cosa posso dirvi' (Di venerdì 10 marzo 2023) Mateo Retegui può giocare con la nazionale italiana grazie al nonno di Canicattì. L'attaccante del Boca Juniors e in prestito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Mateopuò giocare con la nazionale italiana grazie al nonno di Canicattì. L'attaccante del Boca Juniors e in prestito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fradettofanpage : RT @86_longo: Matteo Retegui, bomber del Tigre, verso la convocazione con la Nazionale italiana. Come raccontato in esclusiva da @cmdotcom,… - MilanWorldForum : Milan: Retegui verso la nazionale italiana Le news -) - ManuFilippone95 : RT @86_longo: Matteo Retegui, bomber del Tigre, verso la convocazione con la Nazionale italiana. Come raccontato in esclusiva da @cmdotcom,… - Luxgraph : Retegui, Mancini chiama il bomber che piace al Milan - la_rossonera : RT @SempreMilanit: ?? Blitz in Argentina ?? Piace #Retegui #SempreMilan #Milan -