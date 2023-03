Milan, per Messias lesione del muscolo della coscia | PM NEWS (Di venerdì 10 marzo 2023) Milan: Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 marzo 2023)è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato unadelbicipite femoraledestra

