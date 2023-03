Milan, occhi su Balogun (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Milan guarda anche al mercato per il futuro e per l’attacco starebbe visionando Balogun del Reims ma di proprietà dell’Arsenal Il Milan guarda anche al mercato per il futuro e per l’attacco starebbe visionando Balogun del Reims ma di proprietà dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta facendo faville in Ligue 1 e il suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilguarda anche al mercato per il futuro e per l’attacco starebbe visionandodel Reims ma di proprietà dell’Arsenal Ilguarda anche al mercato per il futuro e per l’attacco starebbe visionandodel Reims ma di proprietà dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta facendo faville in Ligue 1 e il suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

