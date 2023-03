Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) (Di venerdì 10 marzo 2023) Se la permanenza di Giroud al Milan per un'altra stagione è praticamente cosa fatta, è altrettanto certo che accanto a lui, nel cuore dell'area, dalla prossima estate ci sarà un nuovo centravanti. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Se la permanenza di Giroud alper un'altra stagione è praticamente cosa fatta, è altrettanto certo che accanto a lui, nel cuore'area, dalla prossima estate ci sarà un nuovo centravanti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni): Milan, occhi su Balo… - ForzaMI67931706 : RT @Gazzetta_it: Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - Gazzetta_it : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Colpo per il futuro: occhi su un talento della #PremierLeague #SempreMilan -