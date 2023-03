Milan, occhi in Premier per l’attacco: Balogun dell’Arsenal è il primo obiettivo dei rossoneri (Di venerdì 10 marzo 2023) Il calciomercato invernale è terminato da un mese e mezzo, ma molti club sono già al lavoro per programmare quelli che saranno i colpi in entrata della prossima sessione estiva. Tra questi rientra il Milan, reduce dal passaggio del turno in Champions League contro il Tottenham. I rossoneri avranno la possibilità di continuare il proprio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il calciomercato invernale è terminato da un mese e mezzo, ma molti club sono già al lavoro per programmare quelli che saranno i colpi in entrata della prossima sessione estiva. Tra questi rientra il, reduce dal passaggio del turno in Champions League contro il Tottenham. Iavranno la possibilità di continuare il proprio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - Magicomonta : #Calciomercato #Milan, #Maldini cerca il vice #Leao e non solo: occhi in #Ligue1 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) - gab72boa : RT @theMilanZone_: ?? #Milan, occhi su #Balogun per l'attacco: segna col #Reims ma è dell'#Arsenal, la richiesta dei Gunners si aggira attor… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) -