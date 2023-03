Milan, Messias va ko: le condizioni e quando torna (Di venerdì 10 marzo 2023) Brutte notizie in casa Milan. Questa mattina Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Brutte notizie in casa. Questa mattinaè stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Questa mattina #Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite… - AlanAlanmonu : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Lesione al bicipite femorale per #Messias Nuovi controlli tra 10 giorni #SkySport #Milan #SkySerieA #SerieA - marcullo02 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Lesione al bicipite femorale per #Messias Nuovi controlli tra 10 giorni #SkySport #Milan #SkySerieA #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA MILAN Lesione al bicipite femorale per #Messias Nuovi controlli tra 10 giorni #SkySport #Milan #SkySerieA #SerieA - sportli26181512 : MN - Milan, per Messias lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra: Dopo il problema muscolare rimed… -