Milan, l'esito degli esami di Messias: le sue condizioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Junior Messias, esterno brasiliano di proprietà del Milan. Tutti i dettagli MilanNews24 riporta le ultime novità in merito alle condizioni fisiche di Junior Messias. L'esterno brasiliano ex Crotone era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare nel corso della gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà rivalutato, intanto salterà sicuramente le gare del Milan contro Salernitana e Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

