Milan | le dieci partite più viste secondo Dazn | al primo posto il derby di ritorno

Ecco elencate le 10 partite più viste della capolista in questa stagione su DAZN: MD18 Napoli - Juventus 1.889.670 MD07- Napoli 1.850.192 MD20 Napoli - Roma 1.753.620 MD11 Roma - Napoli 1.631.... tenta di riaprire il match con una Juve a trazione anteriore mentre iltrova dinnanzi a sé ... Paonessa 9 Un gol ogniminuti per i primi quaranta. Una volta saziata la sua fame incessante di ...match più visti della stagione in corso MD13 Juventus - Inter 2.211.988 MD21 Inter -2.126.241 MD18 Napoli - Juventus 1.889.670 MD17- Roma 1.851.698 MD07- Napoli 1.850.192 ...

Tottenham-Milan, l'inizio della partita slitta di dieci minuti per il traffico e la neve la Repubblica

Dieci minuti dopo è sempre Raimondo che dal limite riceve e si gira, scaricando il suo sinistro di poco a lato del palo alla sinistra di Nava. Un minuto dopo Franzini si fa trovare pronto sul primo ...Dopo la Regular Season, a partire dal 17 marzo le dieci squadre si divideranno in due gruppi: in palio il titolo e la permanenza nella massima serie. Ecco ...